6 лютого 16:30
Боруссія Д 2
Байєр 5
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона 4
Атлетіко 2
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Роналду в одних трусах розкрив секрет ідеальної фігури

Андрій Трофімов
7 лютого, 06:57
Наднизькі температури дозволяють 37-річному футболістові виглядати на всі сто. Як відновлюється найпопулярніша людина планети

Кріштіану Роналду днями виповнилося 37 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Кріштіану Роналду підкорилося нове неймовірне досягнення – португальський футболіст став першою людиною в історії, якій вдалося набрати 400 мільйонів підписників в Instagram!

А напередодні КріРо відзначив 37-річчя. Нападник Манчестер Юнайтед у чудовій формі – він виглядає як справжній атлет!

Реклама

Для своїх підписників футболіст розкрив один із секретів ідеальної фігури. Після тренувань Кріштіану відновлюється за допомогою наднизьких температур. Роздягнувшись до трусів, одягнувши маску, рукавички та пов'язку на голову, він входить у спеціальну кріокамеру і піддає свій організм впливу холоду.

Наприкінці відео Роналду махає рукою і зачиняє двері, після чого його огортає крижаний туман. "Відновлення" – так легенда футболу підписав своє відео:

Реклама

Торік у жовтні Роналду витратив пристойну суму на те, щоб його особисту камеру для кріотерапії вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів доставили в орендований особняк з Італії.

Камера може працювати при температурі до -200°C, що допомагає лікувати та відновлювати тканини людини. Людина може бути в такій камері не більше п'яти хвилин, тому що будь-який більш тривалий час може становити серйозну небезпеку для здоров'я.

Прихильники такого відновлення вважають, що процедура покращує кровообіг та зміцнює імунну систему. Також вважається, що кріотерапія знижує втому і допомагає швидше заліковувати травми.

Реклама

Роналду із сином / Фото: Колаж: Сьогодні

Кріотерапія за визначенням Wikipedia – лікування холодом; фізіотерапевтична процедура, дія якої заснована на відповідних реакціях організму на переохолодження зовнішнього шару шкіри.