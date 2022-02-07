Роналду в одних трусах розкрив секрет ідеальної фігури

Кріштіану Роналду днями виповнилося 37 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Кріштіану Роналду підкорилося нове неймовірне досягнення – португальський футболіст став першою людиною в історії, якій вдалося набрати 400 мільйонів підписників в Instagram!

А напередодні КріРо відзначив 37-річчя. Нападник Манчестер Юнайтед у чудовій формі – він виглядає як справжній атлет!

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Для своїх підписників футболіст розкрив один із секретів ідеальної фігури. Після тренувань Кріштіану відновлюється за допомогою наднизьких температур. Роздягнувшись до трусів, одягнувши маску, рукавички та пов'язку на голову, він входить у спеціальну кріокамеру і піддає свій організм впливу холоду.

Наприкінці відео Роналду махає рукою і зачиняє двері, після чого його огортає крижаний туман. "Відновлення" – так легенда футболу підписав своє відео:

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Торік у жовтні Роналду витратив пристойну суму на те, щоб його особисту камеру для кріотерапії вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів доставили в орендований особняк з Італії.

Камера може працювати при температурі до -200°C, що допомагає лікувати та відновлювати тканини людини. Людина може бути в такій камері не більше п'яти хвилин, тому що будь-який більш тривалий час може становити серйозну небезпеку для здоров'я.

Прихильники такого відновлення вважають, що процедура покращує кровообіг та зміцнює імунну систему. Також вважається, що кріотерапія знижує втому і допомагає швидше заліковувати травми.

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Роналду із сином / Фото: Колаж: Сьогодні

Кріотерапія за визначенням Wikipedia – лікування холодом; фізіотерапевтична процедура, дія якої заснована на відповідних реакціях організму на переохолодження зовнішнього шару шкіри.