Роналду улетел с любовью на самолете с кроватью

Фото: REUTERS/Massimo Pinca
Пока национальные чемпионаты в Европе взяли паузу на время еврокубковых матчей, Криштиану Роналду нашел возможность для романтического путешествия. 36-летний форвард Ювентуса пригласил Джорджину Родригес отправиться в вояж на собственном самолете. Правда, куда именно, пока что неизвестно.
На днях невеста Роналду примерила горячий купальник в цветах Юве.
"Моменты любви", – подписал парень фотографию с невестой из салона шикарного транспортного средства, которую разместил на своей странице в Instagram.
А вот Джорджина у себя на странице показала сразу два кадра: тот же, что и возлюбленный, и другой. На нем видно, что кресла раскладываются и превращаются в длинную кровать. Красиво жить не запретишь.
Отдых у парочки будет совсем небольшой, ведь уже в воскресенье Ювентус сразится с Миланом за место в ТОП-4 итальянской Серии А. Но о партнерах Криштиану не забывает, вставляя веселые кадры даже с тренировок.
Недавно Роналду подарил невесте виллу за миллионы, но жить там они не собираются.
Смотрите сюжет ко дню рождения Криштиану:
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