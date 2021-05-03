Роналду удивил своими планами и Ювентус, и Реал

Звездный португальский нападающий хочет завершить карьеру в родном Спортинге, но до этого проведет еще один сезон в Италии

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Сегодня появилась новая информация о продолжении карьеры Криштиану Роналду. Говорят, что 36-летний португалец уже все распланировал. Еще год он собирается играть за итальянский Ювентус, с которым у него контракт до лета 2022 года. А затем на правах свободного агента звезда вернется в родной Спортинг.

Такими новостями поделилось португальское издание SapoDesporto.

Еще на прошлой неделе писали, что Роналду собрался уйти из Ювентуса из-за Лиги чемпионов. Мол, если команде придется выступать в Лиге Европы, он откажется. Однако туринцы поправили свое турнирное положение, улучшилось и настроение Криштиану. Впрочем, новое соглашение с чемпионом Италии форвард все равно обсуждать не будет – равно, как и возможный переход в Реал, о чем не так давно говорили в Европе.

В 37 лет Роналду на пенсию не собирается и намерен подписать контракт со Спортингом на два сезона. Напомним, что именно воспитанником клуба из Лиссабона он является. Из Португалии в 2003 году он перебрался в английский Манчестер Юнайтед.

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На днях Бензема побил голевой рекорд Роналду в Лиге чемпионов.

Смотрите, как вчера КриРо принес Ювентусу победу над Удинезе: