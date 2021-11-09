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Роналду покинет МЮ: есть веская причина

Олег Люлька
9 ноября, 16:20
Знаменитый португалец распрощается с Манчестер Юнайтед, если по итогам нынешнего сезона команда не пробьется в Лигу чемпионов

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

О том, что Роналду покинет МЮ, если клуб не добудет путевку в Лигу чемпионов-2022/23, сообщает Daily Express.

По данным источника, Криштиану, которому в феврале исполнится 37, не желает тратить последние годы своей карьеры на выступления в Лиге Европы.

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Манкунианцы лидируют в своей группе текущей ЛЧ, но в чемпионате Англии занимают лишь шестое место, чего недостаточно для попадания в самый престижный еврокубок в следующем сезоне.

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Отметим, что ранее Роналду покинул Манчестер – футболиста и его семью достали овцы, и португалец переселился в соседнее графство.

Роналду достали овцы / Фото: Коллаж: Сегодня

Но теперь Роналду может покинуть и МЮ.

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При этом, похоже, Криштиану всегда будут рады приютить в ПСЖ. Тем более что недавно Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, который является братом владельца ПСЖ, опубликовал в Twitter коллаж – на нем Роналду и Месси вместе в форме парижан.