Роналду покинет МЮ: есть веская причина

Криштиану Роналду / Фото: Reuters
О том, что Роналду покинет МЮ, если клуб не добудет путевку в Лигу чемпионов-2022/23, сообщает Daily Express.
По данным источника, Криштиану, которому в феврале исполнится 37, не желает тратить последние годы своей карьеры на выступления в Лиге Европы.
Манкунианцы лидируют в своей группе текущей ЛЧ, но в чемпионате Англии занимают лишь шестое место, чего недостаточно для попадания в самый престижный еврокубок в следующем сезоне.
Отметим, что ранее Роналду покинул Манчестер – футболиста и его семью достали овцы, и португалец переселился в соседнее графство.
Но теперь Роналду может покинуть и МЮ.
При этом, похоже, Криштиану всегда будут рады приютить в ПСЖ. Тем более что недавно Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, который является братом владельца ПСЖ, опубликовал в Twitter коллаж – на нем Роналду и Месси вместе в форме парижан.