Роналду покидает Лигу чемпионов вслед за Месси

Гризманн оставляет Роналду без Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Сегодня состоялись два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральной встрече дня Манчестер Юнайтед принимал мадридский Атлетико.

Именно команда Ральфа Рангника виделась фаворитом дуэли. В первом матче команд в Испании был зафиксирован ничейный счет 1:1. На ранний гол Фелиша точным ударом ответил Эланга.

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Юнайтед и захватил инициативу в отчетном поединке, однако первый тайм остался за гостями. Сначала Фелиш отметился голом из офсайда. А перед перерывом счет открыл Лоди, замкнувший подачу от Гризманна.

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Англичане постарались выровнять счет и свести игру к овертайму. Однако из опасных моментов можно вспомнить разве что не самые опасные удары от Эланги, Санчо и Варана. Атлетико же удержал необходимый счет.

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Таким образом, подопечные Симеоне присоединяются к Ливерпулю, Баварии, Реалу и Манчестер Сити в четвертьфинале ЛЧ. А МЮ остается бороться в АПЛ за право играть в главном турнире Европы.

Манчестер Юнайтед – Атлетико 0:1

Гол : Лоди, 41

Манчестер Юнайтед : Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр (Мата, 84), Теллес – Мактоминей (Матич, 67), Фред (Кавани, 76) – Санчо, Фернандеш (Погба, 67), Эланга (Рэшфорд, 67) – Роналду.

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Атлетико : Облак – Хименес, Савич, Мандава – Льоренте, Коке (Кондогбия, 80), Эррера, Де Пауль, Лоди – Фелиш (Фелипе, 90), Гризманн (Корреа, 90+3).

Предупреждения: Матич, Далот – Де Пауль.