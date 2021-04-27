Роналду подарил невесте виллу за миллионы, но жить там они не собираются

Португальский футболист Криштиану Роналду подарил своей невесте виллу за два с половиной миллиона долларов. Новый дом парочки находится в Мадриде, но жить там они не собираются

Роналду и Джорджина / Фото: Instagram

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сделал дорогостоящий подарок своей невесте Джорджине Родригес. По данным португальской газеты Correio da Manhã, Роналду купил роскошную виллу на свое имя, а затем переписал на свою возлюбленную.

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Особняк обошелся Роналду в 2,5 миллиона евро и находится не в Турине, где сейчас проживает парочка, а в Мадриде, недалеко от виллы, где они жили во времена выступления португальца за Реал, сообщает tuttosport.

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В Сети сразу же начали фантазировать о возвращении Криштиану в "Королевский клуб", несмотря на то, что президент Реала Флорентино Перес отверг идею возвращения лучшего бомбардира клуба.

Источник сообщает, что Роналду и Джорджина не будут проживать на этой вилле, это будет только экономическое вложение. Ранее португалец доверил девушке управление клиникой по пересадке волос, которую он открыл в Мадриде несколько лет назад.

Кстати, ранее мы писали, что Месси за 7 млн долларов выкупил целый этаж в доме. Форвард Барселоны Лионель Месси выкупил целый этаж в доме на берегу океана, в распоряжении футболиста винный холодильник на тысячу бутылок.