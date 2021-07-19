Роналду меняют на партнера Месси: Криштиану сам подлил масла в огонь

Икарди и Роналду / Фото: Reuters
Пари Сен-Жермен и Ювентус могут совершить громкий обмен футболистами.
Как сообщает L'Equipe, Ювентус может обменять своего нападающего Криштиану Роналду на форварда ПСЖ и партнера Лионеля Месси по сборной Аргентины Мауро Икарди.
И это – после того, как Роналду накануне уведомил Ювентус, что не намерен покидать Турин.
Впрочем, сам же Криштиану теперь и подлил масла в огонь, опубликовав загадочный пост в Instagram.
"День принятия решения", – написал португалец, на фото опирающийся на Rolls-Royce
Тем самым Роналду заставил поклонников гадать, думает он о покупке нового роскошного авто или же о переходе в ПСЖ, где, наконец, получит шанс снова выиграть Лигу чемпионов?
Напомним, на недавнем Евро-2020 Роналду стал лучшим бомбардиром с 5 голами.
Что касается Мауро Икарди, то его женой и агентом является обладательница самого эффектного бюста мирового футбола Ванда Нара. Вместе они воспитывают пятерых детей – на одного больше, чем Роналду и Джорджина.
Мауро Икарди и его жена Ванда / Фото: Instagram
Смотрите, как Роналду забивал на Евро-2020
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