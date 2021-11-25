7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
25 ноября 22:00
Рома --
Заря --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Рома – Заря: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

Олег Люлька
25 ноября, 14:13
Поединок пятого тура Лиги конференций между Ромой и Зарей состоится в четверг, 25 ноября. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию список трансляторов матча

Скрипник vs Моуринью / Фото: Reuters

Команде Виктора Скрипника необходимо сегодня не проиграть в Риме подопечным Жозе Моуринью, чтобы перед финальным туром 9 декабря сохранить шансы на ТОП-2 в группе и евровесну. Онлайн Рома – Заря доступен на нашем сайте.

ВО СКОЛЬКО НАЧАЛО

Поединок Лиги конференций Рома – Заря на "Стадио Олимпико" начнется в четверг, 25 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • Матч! Футбол 3
  • Sky Sport Uno
  • TV2 Play Denmark
  • ESPN 2 Brasil
  • MAX Sport 4
  • Cytavision Sports 6

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Напомним, в конце сентября Рома и Заря уже встречались в Запорожье. Там со счетом 3:0 победила команда Жозе Моуринью.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОМА – ЗАРЯ

Большим фаворитом матча в Риме аналитики называют Рому. На ее победу установлен коэффициент 1.16, на ничью – 8.60, на победу Зари – 16.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

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  • выигрыш Ромы – 83%
  • ничья – 11%
  • выигрыш Зари – 6%
  • наиболее вероятный счет – 3:0

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Кадровую обойму Ромы аналитики Transfermarkt оценивают в 429 млн евро. Это в 23 дороже стоимости состава Зари (18,6 млн евро).

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью:

"Если победим Зарю, останемся в игре. Проиграем – вылетим. Ничья еще оставляет нам шансы. Для нас это будет как финал. Будет сложно играть одновременно в Серии А и Лиге конференций, но это проблема, которую хочется иметь".

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Силу Ромы мы почувствовали еще во время игры в Запорожье. Конечно, явный фаворит – это наш соперник, но если посмотреть на турнирную таблицу, то она нам придает смелости".

"Было бы даже нечестно, если бы мы не рассчитывали на положительный результат в Риме. Но для этого нам нужно прыгнуть выше головы. Мне кажется, что моей команде это по силам".

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