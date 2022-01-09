8 января 22:00 О матче
Реал 4
Валенсия 1
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 19:30 Онлайн
Дженоа --
Специя --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 18:00 Онлайн
Нигерия --
Египет --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Рома – Ювентус: онлайн-трансляция матча

Любомир Луканюк
9 января, 09:02
Следите за поединком чемпионата Италии, где обе команды еще не гарантировали себе место в Лиге чемпионов следующего сезона

В воскресенье, 9 января, в Риме будет сыгран матч 21-го тура итальянской Серии А. Рома принимает Ювентус.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию матча Рома – Ювентус. Следите за центральным поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

РОМА – ЮВЕНТУС

Реклама

Турнирные расклады

Рома в этом сезоне может вообще пролететь мимо еврокубков. Пока что команда идет на седьмом месте.

В последних 10 матчах римляне одержали 6 побед, 1 ничья и 3 поражения.

В частности, в прошлом туре Рома уступила Милану – 1:3.

Ювентус занимает непривычную для себя пятую позицию.

Последние 10 игр во всех турнирах для Ювентуса были неплохими: 6 побед, 2 поражения и 2 ничьи.

В прошлом туре туринцы сыграли 1:1 с Наполи.

Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи гости. Коэффициент на победу Ромы – 3.30, на ничью – 3.30, на победу Ювентуса – 2.33.

Вероятность победы Ювентуса – 42%, ничьей – 29%, победы Ромы – 29%.

История противостояния

В чемпионатах Италии команды играют друг с другом с 1927 года. За это время было сыграно 179 матчей – 86 побед Ювентуса, 52 ничьи, 41 встречу выиграла Рома.

Пять последних встреч в Серии А:

  • 17.10.2021. Ювентус – Рома – 1:0
  • 06.02.2021. Ювентус – Рома – 2:0
  • 27.09.2020. Рома – Ювентус – 2:2
  • 01.08.2020. Ювентус – Рома – 1:3
  • 12.01.2020. Рома – Ювентус – 1:2

Где смотреть матч

В Украине прямую трансляцию поединка Рома – Ювентус можно посмотреть на сайте MEGOGO.