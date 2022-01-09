Рома – Ювентус: онлайн-трансляція матчу

У неділю, 9 січня, у Римі буде зіграний матч 21-го туру італійської Серії А. Рома приймає Ювентус.
Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Ми проведемо текстову трансляцію матчу Рома – Ювентус. Стежте за центральним поєдинком чемпіонату Італії у нашому онлайні.
Турнірні розклади
Рома цього сезону може взагалі пролетіти повз єврокубки. Поки що команда йде на сьомому місці.
В останніх 10 матчах римляни здобули 6 перемог, 1 нічия та 3 поразки.
Зокрема, минулого туру Рома поступилася Мілану – 1:3.
Ювентус займає незвичну для себе п'яту позицію.
Останні 10 ігор у всіх турнірах для Ювентуса були непоганими: 6 перемог, 2 поразки та 2 нічиї.
Минулого туру туринці зіграли 1:1 з Наполі.
Котирування
У букмекерських конторах переможці зустрічі гості. Коефіцієнт на перемогу Роми – 3.30, на нічию – 3.30, на перемогу Ювентуса – 2.33.
Імовірність перемоги Ювентуса – 42%, нічиєї – 29%, перемоги Роми – 29%.
Історія протистояння
У чемпіонатах Італії команди грають одна з одною з 1927 року. За цей час було зіграно 179 матчів – 86 перемог Ювентуса, 52 нічиї, 41 зустріч виграла Рома.
П'ять останніх зустрічей у Серії А:
- 17.10.2021. Ювентус – Рома – 1:0
- 06.02.2021. Ювентус – Рома – 2:0
- 27.09.2020. Рома – Ювентус – 2:2
- 01.08.2020. Ювентус – Рома – 1:3
- 12.01.2020. Рома – Ювентус – 1:2
Де дивитись матч
В Україні пряму трансляцію поєдинку Рома – Ювентус можна переглянути на сайті MEGOGO.