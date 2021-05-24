Ринат Ахметов поздравил Шахтер с 85-летием: Самые громкие триумфы еще впереди

Президент Шахтера поздравил болельщиков и всех, кто причастен к клубу, с 85-летием. Ринат Ахметов вспомнил славную историю Шахтера и выразил надежду, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги чемпионов

Ринат Ахметов поздравил Шахтер с 85-летием

Сегодня донецкому Шахтеру исполняется 85 лет. Именно 24 мая 1936 года тогда еще Стахановец провел свой первый официальный матч. С этого дня начинается славная история 13-кратного чемпиона Украины. С 85-летием "горняков" поздравил президент клуба Ринат Ахметов.

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Дорогие друзья!

Ровно 85 лет назад свой первый официальный матч в чемпионате СССР провела команда угольщиков Донбасса под названием Стахановец. С этого матча началась великая история нашего любимого клуба – донецкого Шахтера.

За эти 85 лет наш клуб прошел непростой путь. Были взлеты и падения. Громкие триумфы и досадные поражения. Моменты радости и моменты печали. Но какие бы трудности не встречались на пути Шахтера, он всегда преодолевал их с честью и становился только сильнее.

Мы с гордостью вспоминаем первый трофей нашего клуба в 1961 году, когда был завоеван Кубок СССР. Мы с гордостью вспоминаем первый трофей в независимой Украине, когда в 1995 году был завоеван Кубок Украины. В 2002 году мы праздновали наше первое чемпионство Украины. А в 2009 году Шахтер добился наибольшего успеха в истории клубного футбола независимой Украины – выиграл Кубок УЕФА. Всего же за свою историю мы выиграли 40 трофеев. Шахтер стал ведущим клубом Украины и силой, с которой считаются в Европе.

За каждым триумфом Шахтера стоят люди. Поэтому в этот день мы благодарим всех, кто внес свой вклад в развитие и становление клуба. Каждого футболиста, который на протяжении прошедших 85 лет прославлял нашу команду на поле. Каждого тренера, который формировал неповторимый игровой стиль нашей команды. Каждого доктора, научного сотрудника, члена административного персонала. Всех, кто не попадает в объективы телекамер, но без которых успех Шахтера был бы невозможен.

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И, конечно же, мы благодарим наших болельщиков. Без вас футбол невозможен. Наш клуб играет и побеждает ради вас. Ваша поддержка всегда заряжает футболистов энергией и придает сил даже в самых трудных матчах. Каждый трофей, каждая победа была добыта благодаря вам и вашей поддержке. Так было все 85 лет, и так будет всегда.

К сожалению, свое 85-летие Шахтер встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной "Донбасс Арены", на которой приходилось непросто любому сопернику Шахтера. Но я верю, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги чемпионов и что на ее поле наша команда завоюет множество новых трофеев.

Шахтер добыл много ярких и важных побед. Но лучшая победа – это следующая победа. Мы не останавливаемся на достигнутом. Шахтер – клуб с наивысшими амбициями. Наша планка установлена очень высоко, и мы не имеем права ее опускать. Поэтому самые громкие триумфы Шахтера еще впереди.

С Днем рождения, Шахтер! С праздником, дорогие друзья!

С глубоким уважением,

Ринат Ахметов