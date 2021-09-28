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Ринат Ахметов болел за Усика: "Я радовался и был сильно взволнован"

Андрей Трофимов
28 сентября, 18:53
Президент Шахтера в интервью итальянскому La Repubblica заявил, что победа Усика – большая гордость для Украины

Александр Усик вернул чемпионские пояса в Украину / Фото: Reuters

В субботу Александр Усик вернул Украину на боксерский олимп. В него не верили эксперты и очень осторожно ждали победу фанаты.

Но в Лондоне наш боксер показал класс! Единогласным решением судей он победил Энтони Джошуа – короля супертяжелого дивизиона.

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Итальянские журналисты во время интервью с Ринатом Ахметовым спросили у президента Шахтера, болел ли он за Усика.

"Конечно, я радовался и был сильно взволнован. Александр Усик – большой человек, и я хотел бы еще раз поздравить его с победой. Это большая гордость для Украины и каждого украинца", – ответил Ринат Ахметов.

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Про чемпионский бой Усик – Джошуа:

  • Поединок прошел в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Был аншлаг.
  • Бой продлился все 12 раундов, Усик победил единогласным решением судей.
  • В концовке 12-го раунда украинец едва не отправил своего соперника в нокдаун.
  • Усик завоевал чемпионские пояса по трем из четырех основных боксерских версий (IBF, WBO, WBA).
  • Лишь пояс WBC удерживает другой британец – Тайсон Фьюри.
  • Усик – первый украинский чемпион в супертяжелом весе после Кличко.
  • Реванш Усик – Джошуа по условиям контракта должен состояться в феврале-марте 2022 года.

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