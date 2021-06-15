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Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: матчи пройдут во время Евро

15 июня, 22:53

Любомир Луканюк

Стали известны пары первого раунда квалификации Лиги чемпионов, матчи пройдут в июле, проигравшие вылетают в Лигу конференций

Лига чемпионов начинается с квалификационных этапов. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Победители этой стадии турнира пройдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды сыграют во втором раунде Лиги конференций УЕФА. Первые матчи пройдут 6 и 7 июля, когда будет еще продолжаться Евро-2020. Ответные встречи запланированы на 13 и 14 июля.

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Группа 1

Группа 2

Группа 3

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Группа 4

Напомним, что в предварительном раунде сразятся четыре команды, которые примут участие в мини-турнире. В первом полуфинале сыграют Фольгоре из Сан-Марино и Приштина (Косово). Участниками второго полуфинала станут Торсхавн (Фареры) и Интер Эскальдес (Андорра). Полуфиналы состоятся 22 июня, финал — 25 июня. Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Украины донецкий Шахтер начнет участие в квалификации с третьего раунда. Соперников горняки узнают 19 июля, а матчи пройдут в августе. Динамо попало сразу в групповой турнир.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является Челси.

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