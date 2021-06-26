Рейтинг самых быстрых игроков Евро-2020 – Роналду уже не тянет

На групповом этапе Евро-2020 футболисты преодолели скоростную отметку в 33 км/час. Самыми быстрыми были Лоик Него и Леонардо Спинаццола, а украинцы не попали в ТОП-10

Него и Спинаццола возглавили рейтинг бегунков Евро-2020 / Фото: Reuters

УЕФА опубликовал рейтинг самых скоростных игроков группового этапа Евро-2020. Феноменальный забег Криштиану Роналду перед голом в ворота Германии немного не дотянул до попадания в ТОП-10.

Самыми же быстрыми на групповом этапе были Лоик Него из Венгрии и итальянец Леонардо Спинаццола – оба разогнались до 33,8 км/ч.

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ТОП-10 скоростных игроков Евро-2020:

Лоик Него (Венгрия) – 33,8 км/ч Леонардо Спинаццола (Италия) – 33,8 км/ч Кингсли Коман (Франция) – 33,7 км/ч Коди Гакпо (Нидерланды) – 33,6 км/ч Дэниел Джеймс (Уэльс) – 33,5 км/ч Андреас Кристенсен (Дания) – 33,3 км/ч Йошко Гвардиол (Хорватия) – 33,3 м км/ч Теему Пукки (Финляндия) – 33,3 м км/ч Маркос Льоренте (Испания) – 33,3 м км/ч Томаш Калаш (Чехия) – 33,1 м км/ч

Ранее мы писали, что невероятный Роналду догнал лучшего бомбардира сборных – следующий гол станет рекордным. Португальскому форварду нужно забить еще один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Рекорд он может оформить на Евро-2020.