Реванш круче боя Усик – Джошуа: Киладзе пообещал разобраться с наследником Кличко

Киладзе не согласен с результатом боя против Выхриста / Фото: Premier Boxing Promotions

Поединок между украинским "наследником братьев Кличко" Виктором Выхристом и экс-украинцем Яго Киладзе закончился грандиозным скандалом.

Арбитр остановил бой после третьего нокдауна Яго, за что получил от горячего грузина по челюсти. Но этим возмущение грузинского супертяжа не ограничилось.

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Киладзе заявил, что победу у него украли и он готов провести реванш с украинцем уже на следующей неделе.

"Я чувствую себя хорошо. У меня сегодня просто украли бой. Я считаю, что победил в этом поединке. Бой остановили слишком рано. Это был сумасшедший поединок. Я хочу провести реванш. Я готов подраться на следующей неделе. Если реванш состоится, то я обещаю, что он не продлится дольше трех раундов. Я его нокаутирую", – цитирует Яго Киладзе fightnews.info со ссылкой на интервью каналу ESNEWS.

Напомним, что в поединке Выхрист – Киладзе зрители увидели аж пять нокдаунов! Трижды Выхрист отправил на канвас грузина, тот украинца – дважды, едва не выбив визави за пределы ринга.

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Рефери присудил победу "наследнику Кличко", за что получил в челюсть от Киладзе. Скорее всего грузинского боксера будет ждать длительная дисквалификация.