Рестлер дважды бросил на асфальт пятилетнего ребенка. Что на него нашло?

Эйнар Круз победил ребенка
Мексиканский рестлер Эйнар Круз, выступающий под псевдонимом Эль-Викинг, нанес телесные повреждения пятилетнему мальчику во время шоу.
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Инцидент произошел в Мехико, турнир проходил на одной из улиц города. Во время боя Круз оказался лежащим на асфальте за пределами ринга, а юный болельщик по имени Матео атаковал спортсмена. Рестлер дал отпор мальчику, дважды с силой бросив того на землю.
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Очевидцы вызвали полицию, спортсмена доставили в участок. От уголовного дела его спасла мать Маттео. Она отказалась подавать заявление и заявила, что тюремный срок будет для рестлера слишком суровым наказанием, так как ее сын избежал серьезных травм.
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