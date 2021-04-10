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Поднимал одной рукой Терминатора и пил по 40 литров пива: удивительная история Андре Гиганта

10 апреля, 09:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Андре Русимов был первым принят в Зал славы рестлинга

Мы рассказывали невероятную историю рестлера Мориса Тийе, с которого срисовали Шрека. Был в рестлинге еще один не менее легендарный персонаж – Андре Русимов, более известный как Андре Гигант.

Андре-фермер

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Андре родился 19 мая 1946 года в пригороде Парижа в интернациональной семье фермеров – папа из Болгарии, мама из Польши. Уже в детстве у него обнаружили редкое заболевание – акромегалию. Кости усиленно росли, вследствие чего уже в юном возрасте Андре стал настоящим гигантом. В 12 лет его рост был 191 см, а вес 94 кг. Сверстники подшучивали над Андре, поэтому он не хотел ездить с ними на учебу в школьном автобусе. Подвозил мальчика Сэмюэль Беккет. Известный писатель, который в 1969-м году получит Нобелевскую премию по литературе.

Несмотря на хорошие оценки Андре не стал поступать в университет. Говорил, зачем ему высшее образование на ферме. Столярничал, работал на заводе по производству комбайнов. В 18 лет подался на заработки в Париж, где трудился грузчиком. Это и стало переломным моментом в его жизни.

Андре-рестлер

Огромного парня как-то заметил местный промоутер Роберт Ладжат. И началось. Сначала они покорили Европу, затем была Япония и признание в Америке. Там Русимов получил прозвище Андре Гигант (рост – 2,24 см, вес – 255 кг) и стал любимцем публики. Сотни боев, сотни побед. Слава, трофеи, деньги...

Победа над легендарным Халком Хоганом – 12-кратным чемпионом мира в тяжелом весе и 6-кратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Русимов первым был включен в Зал славы рестлинга.

На пике своей популярности познакомился с лучшим боксером всех времен Мухаммедом Али. И даже согласился поучаствовать на разогреве у легенды.

Летом 1976 года в Токио Мухаммед Али провел поединок с Кандзи Иноки по правилам смешанных единоборств. А в андеркарде в ринг вышел Андре Русимов против профессионального боксера Чака Уэпнера, того самого, кто отправлял в нокдаун Али! На этот раз Уэпнер вылетел за канаты после ударов Гиганта.

Андре-актер

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Обладая такими физическими данными и популярностью Андре не мог остаться незамеченным в Голливуде. В 1976 году сыграл Снежного человека в картине "Человек на шесть миллионов долларов". А затем был приглашен сняться в фильме "Конан-разрушитель" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

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Говорят, как-то они ужинали вместе и Арнольд пытался расплатиться. Рестлер этого не любил, в ресторанах всегда он платил. Но Шварценеггер настаивал и пошел к бару. Тогда Гигант поднял одной рукой Терминатора, вынес на улицу и посадил сверху на авто.

Из своей фильмографии Андре больше всего любил романтическую комедию "Принцесса-невеста". Часто приглашал домой гостей и показывал им фильм, каждый раз спрашивая: "Вам нравится мое выступление?".

Андре-пьяница

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Гигант был большим любителем выпивки. Предпочитал пиво. Согласно официальным данным за шесть часов Русимов выпил 119 банок пива по 0,35 л, то есть, около 41,5 литра пива. Кое-кто утверждает, что были и выше результаты. Звучали цифры – и 156 банок. А чемпионка мира по рестлингу Мэри Эллисон в своей книге утверждает, что видела, как Андре в баре гостиницы выпил 127 банок пива, а потом уснул на полу в холле. Персонал не смог его сдвинуть с места и оставил там, пока рестлер не проснулся.

Смерть Андре

Скончался 46-летний Андре Русимов 27 января 1993 года в гостиничном номере в Париже. Из-за острой сердечной недостаточности. Он приехал во Францию на похороны отца.

Известного спортсмена хотели похоронить в Париже, но в завещании он попросил кремировать останки и развеять прах на ранчо в Северной Каролине.

Все свои сбережения, говорят около 10 млн долларов, Русимов завещал своей дочери Робин, которую видел лишь пару раз в жизни.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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