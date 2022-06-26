Респект! Легионер из Словении вернется в чемпионат Украины во время войны

Ловро Грайфонер продолжит играть за Минай

Чемпионат Украины по футболу 2022/2023 должен стартовать 20 августа. Ожидается, что УПЛ пройдет на нашей территории, несмотря на военное положение. Базовыми городами должны стать Киев, Львов и Ужгород.

Такие условия проведения турнира отпугнут многих легионеров, которые не захотят ехать в воюющую страну. Правда, есть и обратные примеры. Словенец Ловро Грайфонер готов выступать за Минай и даже не считает себя героем из-за этого.

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"Я с оптимизмом отреагировал на новость о старте УПЛ, как и большинство людей в Украине. Убежден, что футбол может стать светлым лучиком в это время. Верю, что через какое-то время на трибуны смогут вернуться и фаны. После начала войны я всегда был на связи с одноклубниками, тренером и спортивным директором. К сожалению, я не знаю украинского языка, но это лишь пока.

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Я действительно дал согласие на то, чтобы вернуться в Украину и играть за Минай в новом сезоне. 1 июля начну подготовку с командой. До войны я провел в Минае лишь месяц, но за это время уже почувствовал себя частью этой семьи. Честно говоря, я даже не думал про другие варианты, эти полгода я ждал возможности вернуться в Украину. Счастлив вновь приехать в клуб. Конечно, я хорошо знаю о том, что происходит в Украине. Знаю, что наша группа сначала будет играть в основном в Ужгороде.

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Семья поддержала мое решение. Некоторые люди выражают мне уважение за возвращение в Украину. Мне приятно, но герои те, кто защищает свободу украинского народа на фронте, а не те, кто приезжает сюда играть в футбол. Мы в Словении поддерживаем вас, как и весь цивилизованный мир".

Полузащитник подписал с закарпатцами контракт в феврале, поэтому еще не успел дебютировать за команду. Ловро представлял сборные Словении U-18 и U-19, а также выступал за Марибор, Драву, Алюминий и Акритас с Кипра.