Девятая английская команда пробилась в финал еврокубка, впервые добыв 11 побед в одной кампании, а Гвардиола третий раз сыграет в решающем матче

Манчестер Сити - ПСЖ / Фото: Reuters

Во вторник поздно вечером Манчестер Сити снова обыграл ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов. Этой победой английский гранд установил сразу несколько примечательных достижений.

МанСити обновил сразу два исторических рекорда для английских клубов в еврокубках, выиграв 11 (!) матчей на международной арене в одном сезоне, в том числе – семь подряд.

Капитан "горожан" Фернандиньо в день 36-летия присоединился к компании немецкого форварда Ульфа Кирстена. Парни стали самыми возрастными полевыми игроками, которые выиграли матч Лиги чемпионов в день рождения. Правда, футболист Байера сделал это в декабре 2001 года на групповом этапе, а бразилец – в полуфинале!

Манчестер Сити стал 9-м английским клубом, достигшим финала еврокубка. Представители Туманного Альбиона доминируют в списке, ведь Италия и Германия посылали в решающие матчи лишь по 6 своих команд.

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино проиграл Пепу Гвардиоле 12-й раз – больше, чем какому-либо другому тренеру в своей карьере. Испанский же специалист еще двоих коллег побеждал в 12 матчах.

К слову, Гвардиола после двух побед в Лиге чемпионов во главе Барселоны вывел команду в решающий поединок третий раз в карьере – спустя 10 лет после последнего триумфа.

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Смотрите обзор матча Манчестер Сити – ПСЖ: