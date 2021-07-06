Рекорд в молоте 20-летнего украинца: с этим результатом он бы выиграл Олимпиаду в Рио

Чемпион Юношеской Олимпиады Михаил Кохан сделал заявку на медаль на взрослых Играх-2020 в Токио после победы на Мемориал Иштвана Дюлая в Венгрии

Михаил Кохан выиграл турнир в Венгрии/Фото Gyulai István Memorial

20-летний украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл Мемориал Иштвана Дюлая в Венгрии. Победитель Юношеских Олимпийских игр показал не просто высокий результат, а установил личный рекорд и обошел призера взрослых Игр-2016 в Рио.

Читайте также: Украинка выполнила лучший прыжок года в мире: видео рекорда Магучих

Соревнование в Венгрии прошли в рамках World Athletics Continental Tour Gold. Кохан показал результат 80,78 метров, что является его личным рекордом и 4-м результатом сезона в мире. Также это лучший результат, который когда-либо показывали 20-летние спортсмены в этой дисциплине.

Вторым стал бронзовый призер Олимпиады в Рио поляк Войцех Новицкий – 80,58. К слову, Дильшод Назаров из Таджикистана выиграл Игры в Бразилии с результатом всего 78,68 метра.

Мемориал Иштвана Дюлая

Метание молота

Михаил Кохан (Украина) – 80,78 м Войцех Новицкий (Польша) – 80,58 Павел Файдек (Польша) – 78,78

Напомним, что 19-летний метатель молота Михаил Кохан был признанный лучшим легкоатлетом Украины в 2019 году, а в начале 2020-го завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. На дебютном взрослом чемпионате мира в Дохе Михаил занял пятое место. И в свои 18 лет он был самым молодым участником финала.