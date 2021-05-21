Реброву нашли замену в Австрии. Но фанаты могут все испортить

Вместо Сергея Реброва, намеренного покинуть Ференцварош, клуб из Будапешта зовет 55-летнего австрийца Петера Штегера. Но против его прихода выступают венгерские ультрас

Сергей Ребров на грани ухода из Ференцвароша / Фото: Reuters

Главный тренер венской Аустрии Петер Штегер готовится заменить Сергея Реброва в Ференцвароше. Напомним, в клубе из Будапешта уже не надеются удержать украинца.

Как сообщает австрийское издание Kronen Zeitung,, для Штегера уже подготовили двухлетний контракт и единственное, чего недостает, – подписи австрийца.

55-летний Штегер должен подписать соглашение по окончании сезона в Австрии, который может продлиться для его команды до 30 мая, когда пройдет финальный матч за путевку в Кубок Конференций.

Правда, есть проблема. Фанаты Ференцвароша выступают против назначения Штегера, так как у них дружеские отношения с принципиальным соперником Аустрии – венским Рапидом.

/ Фото: ФК "Ференцварош" Реклама

Читайте также: Переход Реброва в АЕК сорвался – из-за миллиона евро

Тем временем, как мы писали ранее, Ребров рискует остаться у разбитого корыта из-за Шевы. Сергей Станиславович покидает Ференцварош ради работы в сборной Украины, но его планы может нарушить Андрей Шевченко, если решит остаться в национальной команде после Евро.

Смотрите, как Ференцварош Реброва проиграл в ЛЧ Динамо Луческу