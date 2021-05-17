Реброва зовут в греческий клуб, где уже играет три украинца

Сергей Ребров может покинуть Ференцварош уже этим летом. В услугах украинского тренера заинтересован греческий АЕК. Сейчас у него не лучшие отношения с руководством венгерского клуба

Сергей Ребров

Украинский тренер Ференцвароша Сергей Ребров вошел в число кандидатов на пост наставника греческого АЕКа, за который выступают наши соотечественники Дмитрий Чигринский. Евгений Шахов и Олег Данченко.

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Греческое издание SDNA, ссылаясь на венгерские СМИ, сообщает, что у Реброва на данный момент не очень хорошие отношения с руководством Ференцвароша. Как мы писали ранее, Ребров хочет более высокую зарплату в Венгрии.

При этом в недавнем интервью он подчеркивал, что не может понять некоторых вещей, которые происходят в последнее время, и что на данный момент определенно существуют недопонимания с руководством клуба.

"Есть определенные недоразумения, и я всегда говорил, что работа тренера гораздо более непредсказуема, чем работа футболиста. Вы не знаете, что вас ждет завтра. Особенно, когда с вашим клубом возникают определенные недоразумения. В то же время у меня есть действующий контракт с Ференцварошем, и на данный момент я являюсь его тренером", – подчеркнул он.

В Венгрии же пишут, что Реброва в Ференцвароше может заменить итальянец Роберто Донадони. Контракт украинца с чемпионом Венгрии действует до лета 2022 года.

Отметим, что Сергея Реброва активно сватают в сборную Украины на место Андрея Шевченко по завершении Евро. А сам Шева на днях заявил, что мечтает возглавить Милан.

Как Ребров играл против Динамо: