Ребров заявил об уходе из Ференцвароша еще в феврале

Президент Ференцвароша рассказал, что для него стало неожиданностью решение Сергея Реброва покинуть Ференцварош. Он уже ищет замену, но надеется удержать украинца

Сергей Ребров / Фото: Reuters

Сергей Ребров решил покинуть Ференцварош еще зимой. Об этом рассказал президент Ференцвароша Габор Кубатов и признался, что для него это стало сюрпризом. Ранее сообщалось, что Ребров хочет увеличение зарплаты.

"Наша самая большая проблема сейчас в том, что 10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку. Он сказал через своего менеджера, что хочет уйти в конце сезона, и мы ищем нового тренера. Это стало неожиданностью", – заявил Кубатов, которого цитирует Террикон.

Президент Ференцвароша признался, что у него уже есть список потенциальных кандидатов на замену украинцу, тем не менее, он хотел бы еще раз переговорить с Ребровым.

"Я думал, что мы выразим нашу признательность, по крайней мере, в финансовом отношении, потому что Ребров тоже очень хорошо зарабатывал, на европейском уровне. Мы сделали все возможное, чтобы он добился успеха. Блестящий тренер, которого я всегда хотел, но я должен смириться с его решением. Я хочу, чтобы мы сели и поговорили друг с другом. Это еще впереди", – добавил глава "бело-зеленых".

Ранее мы писали, что переход Реброва в АЕК сорвался – из-за миллиона евро. Камнем преткновения для переезда бывшего игрока и тренера киевского Динамо из Будапешта в Афины стала компенсация, которую запросил Ференцварош.