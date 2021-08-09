Ребров – тренер сборной Украины: реакция Шевченко

Стало известно, как Андрей Шевченко отнесся к тому, что его преемником на посту главного тренера украинской национальной команды будет Сергей Ребров

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Сергея Реборова вот-вот назначат новым тренером сборной Украины. Контракт планируется до завершения немецкого Евро-2024.

При этом бывшего наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко, заявившего о своем уходе 1 августа, порадовал выбор УАФ в пользу Реброва.

Об этом в эфире Великого футбола заявил директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

"Я в субботу общался с Андреем Шевченко. Я знал, что Сергей Ребров прилетает, что он единственный кандидат. В разговоре Шевченко выразил удовлетворение тем, что Ребров будет после него. Шевченко был взволнован тем, кто будет его преемником... Теперь остается решить вопрос с клубом Сергея Реброва", – отметил Денисов

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Сергей Ребров / Фото: Reuters

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Аль-Айн из ОАЭ, где Ребров проработал лишь два месяца, не отпускает его в сборную Украины. Из-за этого утверждение Сергея Станиславовича новым коучем "сине-желтых" может быть отложено до 12 августа.