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Ребров приостановил карьеру

Андрей Трофимов
31 октября, 16:51
Однофамилец легендарного украинца Сергея Реброва, вратарь московского Спартака Артем Ребров, перешел на должность технического координатора своего клуба

Артем Ребров и Сергей Ребров / Фото: Официальный сайт ФК "Спартак", ФК "Ференцварош"

Одна из функций россиянина Артема Реброва в этой должности – помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством Спартака.

Для успешного выполнения поставленной задачи 37-летний Ребров приостанавливает игровую карьеру.

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"Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в Спартаке, и смелость при принятии этого решения", – говорится в сообщении московского клуба.

Артем Ребров в последний раз играл за Спартак в октябре 2020 года. Выступал за этот клуб с 2011-го, выиграв чемпионат и Суперкубок России.

Сергей Ребров / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

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Тем временем Сергей Ребров продолжает возглавлять Аль-Айн, с которым дважды признавался лучшим тренером месяца в ОАЭ.

Не исключено, что со временем Сергей Ребров сменит Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины.