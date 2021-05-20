Ребров может остаться у разбитого корыта из-за Шевы

Сергей Ребров покидает Ференцварош ради работы в сборной Украины. Но его планы может нарушить Андрей Шевченко, если решит остаться в национальной команде после Евро

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

В Сети появились некоторые подробности демарша Сергея Реброва в Венгрии. Как мы писали ранее, Ребров подал в отставку с поста наставника Ференцвароша еще в феврале. Источник утверждает, что именно тогда он получил предложение из сборной Украины.

"Стоим на своем. Контракт есть. И нам это известно от человека, лично принимавшего участие в его подготовке и подписании. И теперь все зависит от нынешнего главного тренера сборной, который рассчитывал на обилие предложений, а их как бы уже и нет.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

И теперь есть риск кому-то из друзей-партнеров остаться у разбитого корыта. Ибо место тренера в сборной только одно, а побив горшки с венграми, Ребров рискует остаться ни с чем, поскольку по условиям соглашения с федерацией Павелко, контракт Сергея вступает в силу только после ухода Шевченко. А Андрей вследствие отсутствия предложений, может активировать свою опцию с +1,5 года контракта после ЧЕ", – сообщается в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

Ранее мы писали, что переход Реброва в АЕК сорвался – из-за миллиона евро. Камнем преткновения для переезда бывшего игрока и тренера киевского Динамо из Будапешта в Афины стала компенсация, которую запросил Ференцварош.