Ребров может остаться у разбитого корыта из-за Шевы

Сергей Ребров и Андрей Шевченко
В Сети появились некоторые подробности демарша Сергея Реброва в Венгрии. Как мы писали ранее, Ребров подал в отставку с поста наставника Ференцвароша еще в феврале. Источник утверждает, что именно тогда он получил предложение из сборной Украины.
"Стоим на своем. Контракт есть. И нам это известно от человека, лично принимавшего участие в его подготовке и подписании. И теперь все зависит от нынешнего главного тренера сборной, который рассчитывал на обилие предложений, а их как бы уже и нет.
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
И теперь есть риск кому-то из друзей-партнеров остаться у разбитого корыта. Ибо место тренера в сборной только одно, а побив горшки с венграми, Ребров рискует остаться ни с чем, поскольку по условиям соглашения с федерацией Павелко, контракт Сергея вступает в силу только после ухода Шевченко. А Андрей вследствие отсутствия предложений, может активировать свою опцию с +1,5 года контракта после ЧЕ", – сообщается в Telegram-канале Динамо Киев Inside.
Ранее мы писали, что переход Реброва в АЕК сорвался – из-за миллиона евро. Камнем преткновения для переезда бывшего игрока и тренера киевского Динамо из Будапешта в Афины стала компенсация, которую запросил Ференцварош.
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