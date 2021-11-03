4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
2 ноября 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 ноября 22:00
Бавария 5
Бенфика 2
2 ноября 22:00
Вильярреал 2
Янг Бойз 0
2 ноября 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 ноября 22:00
Севилья 1
Лилль 2
2 ноября 22:00
Ювентус 4
Зенит 2
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Реал – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олег Люлька
3 ноября, 11:56
Поединок четвертого тура группового раунда ЛЧ между Реалом и Шахтером состоится в среду, 3 ноября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – список трансляторов игры

Реал vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дни украинско-испанского футбольного противостояния продолжаются. Сегодня Шахтер гостит в Мадриде у Реала. Начало встречи – в 19:45. Онлайн Реал – Шахтер доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • TV 2 Play
  • Nova Sport 3
  • Movistar+
  • beIN Sports 2 Thailand
  • BT Sport 3
  • Exxen

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Карты фаворитам группы D спутал Шериф, обыгравший дома Шахтер и на выезде Реал. Молдавание сенсационно лидируют в этом квартете после трех туров, деля первое место с мадридцами. Шахтер с нулем голов и одним очком – на последнем месте.

Тем не менее Шахтер сохраняет шансы на евровесну. Но для этого сегодня крайне желательно обыграть Реал на его поле.

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Оставшиеся матчи группы D

3 ноября

  • 19:45 Реал – Шахтер
  • 22:00 Шериф – Интер

24 ноября

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  • Интер – Шахтер
  • Шериф – Реал

7 декабря

  • Шахтер – Шериф
  • Реал – Интер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом сегодняшнего матча на "Сантьяго Бернабеу" аналитики букмекерских контор называют Реал. На его победу установлен коэффициент 1.26, на ничью – 6.90, на победу Шахтера – 10.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Реала – 77%
  • ничья – 14%
  • выигрыш Шахтера – 9%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Суммарную стоимость составов Transfermarkt оценивает в 940 миллионов евро. При этом один игрок Реала в среднем в четыре с половиной раза дороже (28 млн евро) одного футболиста Шахтера (6,34 млн евро).

Реал vs Шахтер / Фото: Reuters

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Шахтер и Реал встречались пять раз. Две победы в активе "горняков" и три – у Королевского клуба.

Смотрите, как Шахтер обыграл Реал в Мадриде 3:2 год назад

Смотрите, как Реал обыграл Шахтер 5:0 в Киеве в октябре