Реал избавляется от миллионера, смеявшегося после поражения от Челси

"Королевский клуб" выставил на продажу своего нападающего Эдена Азара, которому после лондонских 0:2 и вылета из Лиги чемпионов было весело

Эден Азар / Фото: Reuters

Нападающий мадридского Реала Эден Азар может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает El Chiringuito TV, "Королевский клуб" выставил 30-летнего бельгийского футболиста на продажу в преддверии межсезонья.

Накануне Реал выбыл из Лиги чемпионов, проиграв 0:2 в ответном матче 1/2 финала Челси, за который ранее семь лет выступал Азар. После окончания встречи Эден в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками по лондонской команде Куртом Зума и Эдуаром Менди.

В трансляцию попали кадры, как Азар шутит и смеется. Болельщиков Реала это привело в ярость.

Впрочем, избавиться от Азара Реалу будет непросто. Даже если испанский клуб существенно опустит цену по сравнению со 115 млн евро, которые заплатил за него два года назад, вряд ли найдется много желающих приобрести бельгийца, учитывая его статус "хрустального".

Шутка ли, за время пребывания в Реале Азар десять раз выбывал из строя из-за травм.

ВСЕ ТРАВМЫ АЗАРА

Зинедин Зидан и Эден Азар / Фото: Reuters

К тому же, если претендент на Эдена и найдется, ему нужно будет удовлетворить и финансовые аппетиты самого игрока, получающего сейчас в Реале около 2 млн евро в месяц.

Смотрите, как Реал выбыл из ЛЧ, проиграв Челси 0:2