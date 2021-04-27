Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионов

Во вторник Реал и Челси встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды впервые сыграют в рамках ЛЧ, но пересекались в других турнирах, где непременно побеждали лондонцы

Сегодня в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов: Реал примет Челси. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН РЕАЛ – ЧЕЛСИ

Реклама

Команды подходят к очному поединку в разном настроении. Реал накануне потерял очки в матче с Бетисом (0:0) и вместе с ними лидерство в чемпионате Испании. Теперь "Королевский клуб" отстает на два балла от Атлетико и имеет столько же очков, как и Барселона, у которой еще и матч в запасе есть. К тому Реал сейчас находится под давлением из-за попытки создать Суперлигу. Как мы писали ранее, основателям Суперлиги готовят санкции.

А Челси в лондонском дерби одолел Вест Хэм и вернулся в зону Лиги чемпионов, потеснив оттуда как раз "молотобойцев", поэтому команда Тухеля явно находится в отличном расположении духа.

История противостояния Реал – Челси:

Удивительно, но Реал и Челси до сегодняшнего дня еще ни разу не пересекались в Лиге чемпионов. В последний раз в официальном матче команды встречались в 1998 году, тогда в матче за Суперкубок УЕФА Челси обыграл Реал (1:0). А в далеком 1971 году они пересекались в финале Кубка Кубков, где по сумме двух матчей снова победителем вышел лондонский клуб.

Кадровые проблемы перед матчем Реал – Челси:

Зинедин Зидан сегодня не сможет рассчитывать на целую группу игроков: по разным причинам отсутствуют Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лукас, Ферлан Менди и Серхио Рамос. У Челси в лазарете находится только Матео Ковачич, бывший игрок Реала, к слову.

Букмекеры о матче Реал – Челси:

Букмекеры в первом матче видят фаворитом Реал: коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 2.37, на ничью – 3.15, на победу Челси – 3.35. Также мадридский клуб является фаворитом на выход в финал. На данный момент котировки следующие: на Реал – 1.80, Челси – 2.08.

Где смотреть матч Реал – Челси:

Матч Реал – Челси в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 22:00.

Смотрите, как Реал и Челси играли на предыдущей стадии: