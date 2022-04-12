Реал – Челси: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Бензема уничтожил Челси в Лондоне / Фото: REUTERS

Лондонский Челси впервые в истории проиграл Реалу неделю назад. На поле "аристократов" лучшим был Карим Бензема, который оформил хет-трик.

После того матча на выборах президента Франции футбольные фанаты вписывали фамилию Бензема в избирательные бюллетени. Хотя футболист пока не собирается идти в политику.

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Взять реванш с 1:3 английскому клубу будет сложно. Но по новым правилам, хватит забить и два гола, чтобы перевести игру в овертайм. Сейчас мячи на выезде не учитываются.

Когда матч. В Мадриде команды встретятся 12 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть.Онлайн-трансляция матча Реал – Челси идет на нашем сайте.

Кроме того, в Украине поединок можно посмотреть на платформе Megogo.

Что дальше. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Манчестер Сити или Атлетико. В первом матче 1/4 финала англичане минимально победили испанцев (1:0)