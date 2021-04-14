Реал будет играть осторожно: анонс матча дня в Лиге чемпионов

Мадридский клуб не проигрывает 13 матчей кряду и неделю назад сделал себе хороший задел в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с Ливерпулем

Сегодня мы узнаем окончательный список полуфиналистов Лиги чемпионов. В одном из поединков 1/4 финала встретятся Ливерпуль и Реал.

Ответный суперматч после поражения "мерсисайдцев" в гостях со счетом – 1:3 и он же повторение киевского финала-2018. На двоих эти команды выигрывали главный евротрофей 19 раз. Но неделю назад "сливочные" выглядели намного сильнее.

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После первой встречи Ливерпуль обыграл Астон Виллу в чемпионате (2:1), Александер-Арнольд голом в компенсированное ко второму тайму время принес победу своей команде. Она располагается на шестом месте АПЛ с отставанием от зоны ЛЧ на три очка. Лазарет все еще переполнен: ван Дейк, Гомес, Матип и Хендерсон точно не сыграет. Участие Ориги и Келлехера под вопросом. У команды Клоппа до недавнего времени была серия из восьми матчей без побед на "Анфилде", в которой случилось шесть поражений и которую сменили на две победы.

Реал заслужил на многочисленные комплименты по первому матчу, с тактической точки зрения команда Зидана сыграла идеально. А после еще и обыграла Барселону в Эль-Класико (2:1) благодаря голам Бензема и Крооса. Мадридцы не проигрывают 13 матчей кряду, выиграв последние шесть.

"Сливочные" выглядят фаворитами пары. Думаю, они будут играть осторожно и это повлияет на общую результативность матча. Ожидаю ТМ 2,5. Голов в обоих таймах не будет.