Разыграют шесть медалей: расписание стартов 5 февраля на Олимпиаде-2022

Открытие состоялось, пора разыгрывать медали / Фото: REUTERS

В субботу будут разыграны медали в лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке.

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Расписание медальных стартов на 5 февраля

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

09:45 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон

БИАТЛОН

11:00 смешанная эстафета

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

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10:30 женщины, 3000 м

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

13:35 женщины, средний трамплин NH

ФРИСТАЙЛ

14:40 мужчины, могул

ШОРТ-ТРЕК

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15:26 смешанная эстафета

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.