4 февраля 15:00
Полесье 2
Верес 1
4 февраля 18:00
Украина 2
Россия 3
4 февраля 19:00
Металлист 3
Черноморец 3
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Разыграют шесть медалей: расписание стартов 5 февраля на Олимпиаде-2022

Александр Трикиша
4 февраля, 22:27
В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будут разыграны первые шесть комплектов наград. За медали будут бороться Украины

Открытие состоялось, пора разыгрывать медали / Фото: REUTERS

В субботу будут разыграны медали в лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке.

Читайте также: Первые надежды на медали: расписание украинцев на Олимпиаде 5 февраля

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Расписание медальных стартов на 5 февраля

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

  • 09:45 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон

БИАТЛОН

  • 11:00 смешанная эстафета

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

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  • 10:30 женщины, 3000 м

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

  • 13:35 женщины, средний трамплин NH

ФРИСТАЙЛ

  • 14:40 мужчины, могул

ШОРТ-ТРЕК

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  • 15:26 смешанная эстафета

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.