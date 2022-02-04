4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
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Інтер --
Мілан --
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Баварія --
Лейпциг --
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Тоттенгем --
Брайтон --
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Байєр --
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8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
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Металіст --
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Верес --
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ПСЖ --
Реал --
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Спортинг --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розіграють шість медалей: розклад стартів 5 лютого на Олімпіаді-2022

Олександр Трикіша
4 лютого, 22:27
У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні буде розіграно перші шість комплектів нагород. За медалі боротимуться України

Відкриття відбулося, пора розігрувати медалі / Фото: REUTERS

У суботу будуть розіграні медалі у лижних перегонах, біатлоні, ковзанярському спорті, стрибках з трампліну, фрістайлі та шорт-треку.

Читайте також: Перші надії на медалі: розклад українців на Олімпіаді 5 лютого

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Розклад медальних стартів на 5 лютого

ЛИЖНІ ГОНКИ

  • 09:45 жінки, 7.5 км+7.5 км, скіатлон

Біатлон

  • 11:00 Змішана естафета

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

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  • 10:30 жінки, 3000 м

СТРИБКИ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНУ

  • 13:35 жінки середній трамплін NH

ФРІСТАЙЛ

  • 14:40 чоловіки, могул

ШОРТ-ТРЕК

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  • 15:26 змішана естафета

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.