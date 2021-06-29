Разочарование и радость за минуту: эмоции фаната сборной Швейцарии взорвали Сеть

Болельщик швейцарской сборной уже не верил у успех своей любимой команды, но спустя минуту его разочарование изменилось на невероятную радость. Эмоции болельщика сделали его популярным

Эмоции фанат сборной Швейцарии

Болельщик сборной Швеции стал настоящей звездой Сети после своих невероятных эмоций во время поединка против Франции в 1/8 финала Евро-2020. Напомним, швейцарцы вырвали победу в серии пенальти и отправили главного фаворита турнира домой.

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Фанат сборной Швейцарии очень разочаровался упущенному моменту своей команды на 90-й минуте и едва не плакал от разочарования. Но спустя минуту его команда забила спасительный гол и тут он уже не стал сдерживать эмоции.

Сеть заполонили шутки и фотожабы на выходку фаната.

Ранее болельщиков Франции просили пропустить матч Евро-2020 в Питере. Министр спорта Франции Роксана Марасиняню обратила внимание на большое количество заразившихся COVID-19 в России и обязательный карантин для фанатов по возвращении домой. Но теперь болельщикам "ле бле" уже никуда не нужно ехать.