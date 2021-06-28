28 июня 19:00 Видео
Хорватия 3
Испания 5
28 июня 9’
Франция 0
Швейцария 0
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Не надо ехать в Россию! Болельщиков Франции просят пропустить матч Евро-2020 в Питере

Елена Павлова Елена Павлова
28 июня, 21:09
Копировать ссылку
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню обратила внимание на большое количество заразившихся COVID-19 в России и обязательный карантин для фанатов по возвращении домой
Болельщики сборной Франции на Евро-2020
Болельщики сборной Франции на Евро-2020 / Фото: Reuters

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню прокомментировала возможное участие сборной Дидье Дешама в четвертьфинальном матче Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ведь Россию во время чемпионата накрыла очередная волна COVID-19. Сегодня "Ле бле" сыграют в 1/8 финала. Онлайн Франция – Швейцария доступен на нашем сайте.

Читайте также: Франция – Швейцария: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

"Сложная ситуация для настоящих любителей футбола, которые хотят поддержать французскую команду. Но ситуация в здравоохранении должна быть приоритетом. В России подтверждается много случаев заражения коронавирусом. Нам нужно быть осторожными, и я бы посоветовала поболеть из Франции и ждать выхода в полуфинал, чтобы поддержать футболистов там", – цитирует Марасиняню Europe 1

Роксана Марасиняню – министр молодежи и спорта Франции
Роксана Марасиняню – министр молодежи и спорта Франции / Фото: Facebook

"Если болельщики поедут в Санкт-Петербург из Бухареста, им нужно будет остаться на карантине по возвращении во Францию, и они могут пропустить полуфинал в Лондоне, если команда туда выйдет. На данный момент мы не нашли другого решения, поскольку перемещение болельщиков не является веской причиной для деловой поездки. Возможно, потребуется сделать выбор: поддержать команду в 1/4 финала в Санкт-Петербурге или в полуфинале в Лондоне"

Ранее мы сообщали, что каждый десятый финский болельщик привез из России коронавирус.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Зарядись энергией!
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 800 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
3:5
Видео О матче
0:0 (9’)
Смотри на: Трансляция
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Пятница, 2 июля
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять