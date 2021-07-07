Разгром от Вернидуба и фиаско Григорчука: как украинцы стартовали в Лиге чемпионов

Солигорск минимально уступил в гостях / Фото: Шахтер Солигорск

Сегодня второй день матчей первого раунда квалификация Лиги чемпионов. Для нас на этом этапе повышенный интерес вызывают два клуба, где работают украинские тренеры. Солигорский Шахтер возглавляет Роман Григорчук, а молдовский Шериф – Юрий Вернидуб.

У Шерифа все отлично, четыре сухих гола в Албании и можно думать о следующем сопернике. А вот Шахтер минимально уступил в Болгарии.

Результаты матчей 7 июля:

Буде/Глимт (Норвегия) – Легия (Польша) – 2:3

Динамо Тб (Грузия) – Нефтчи (Азербайджан) – 1:2

Слован (Словакия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 2:0

Динамо З (Хорватия) – Валюр (Исландия) – 3:2

Лудогорец (Болгария) – Шахтер С (Беларусь) – 1:0

Маккаби Х (Израиль) – Кайрат (Казахстан) – 1:1

Мальме (Швеция) – Рига (Латвия) – 1:0

Теута (Албания) – Шериф (Молдова) – 0:4

Коннах Куэй (Уэльс) – Алашкерт (Армения) – 2:2

Напомним, результаты вчерашних матчей:

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Ференцварош (Венгрия) – Приштина (Косово) – 3:0

Флора (Эстония) – Хибернианс (Мальта) – 2:0

ХИК (Финляндия) – Будучность (Черногория) – 3:1

Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия) – 3:1

Клуж (Румыния) – Борац (Босния) – 3:1

Фола (Люксембург) – Линкольн (Гибралтар) – 2:2

Шкендия (Македония) – Мура (Словения) – 0:1

Ответные матчи 13-14 июля. Проигравшие получают пропуск в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что Шахтер начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, а Динамо сразу попало в групповой турнир.

Действующий победитель ЛЧ – Челси.