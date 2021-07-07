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Разгром от Вернидуба и фиаско Григорчука: как украинцы стартовали в Лиге чемпионов

7 июля, 23:00

Любомир Луканюк

Прошли матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов, Шериф крупно обыграл Теуту, а вот Шахтер уступил Лудогорцу

Солигорск минимально уступил в гостях / Фото: Шахтер Солигорск

Сегодня второй день матчей первого раунда квалификация Лиги чемпионов. Для нас на этом этапе повышенный интерес вызывают два клуба, где работают украинские тренеры. Солигорский Шахтер возглавляет Роман Григорчук, а молдовский Шериф – Юрий Вернидуб.

У Шерифа все отлично, четыре сухих гола в Албании и можно думать о следующем сопернике. А вот Шахтер минимально уступил в Болгарии.

Результаты матчей 7 июля:

Напомним, результаты вчерашних матчей:

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Ответные матчи 13-14 июля. Проигравшие получают пропуск в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что Шахтер начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, а Динамо сразу попало в групповой турнир.

Действующий победитель ЛЧ – Челси.

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