Лига чемпионов возвращается! Расписание матчей 6 июля

В первом квалификационном раунде сыграют представители 32 стран, проигравшие не покидают еврокубки, а продолжат выступление в Лиге конференций

Поход за трофеем начинается / Фото: AFP

Сегодня в Лондоне первый полуфинал Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия – Испания. А в других городах континента болельщики начинают переключаться на клубный футбол. Стартует квалификация Лиги чемпионов.

Если быть точными, то ЛЧ стартовала чуть раньше, когда в предварительном раунде четыре команды собрались в Албании и разыграли одну путевку в квалификацию. Ее выиграла Приштина. Она и откроет квалификацию в Будапеште матчем с Ференцварошем. Бывшим клубом Сергея Реброва, который в прошлом сезоне играл на групповом этапе.

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Всего на этой стадии выступят представители 32 стран.

Расписание Лиги чемпионов 6 июля

19:00. Ференцварош (Венгрия) – Приштина (Косово)

Ференцварош (Венгрия) – Приштина (Косово) 19:00. Флора (Эстония) – Хибернианс (Мальта)

Флора (Эстония) – Хибернианс (Мальта) 19:00. ХИК (Финляндия) – Будучность (Черногория)

ХИК (Финляндия) – Будучность (Черногория) 20:00. Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия)

Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия) 20:00. Клуж (Румыния) – Борац (Босния)

Клуж (Румыния) – Борац (Босния) 20:30. Фола (Люксембург) – Линкольн (Гибралтар)

Фола (Люксембург) – Линкольн (Гибралтар) 21:00. Шкендия (Македония) – Мура (Словения)

Другие поединки – 7 июля. Ответные матчи 13-14 июля. Проигравшие получают пропуск в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что Шахтер начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, а Динамо сразу попало в групповой турнир.

Смотрите, как Ференцварош играл с Динамо в Лиге чемпионов: