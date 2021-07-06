6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
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Лига чемпионов 2020/2021

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Лига чемпионов возвращается! Расписание матчей 6 июля

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 июля, 18:17
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В первом квалификационном раунде сыграют представители 32 стран, проигравшие не покидают еврокубки, а продолжат выступление в Лиге конференций
Поход за трофеем начинается
Поход за трофеем начинается / Фото: AFP

Сегодня в Лондоне первый полуфинал Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия – Испания. А в других городах континента болельщики начинают переключаться на клубный футбол. Стартует квалификация Лиги чемпионов.

Если быть точными, то ЛЧ стартовала чуть раньше, когда в предварительном раунде четыре команды собрались в Албании и разыграли одну путевку в квалификацию. Ее выиграла Приштина. Она и откроет квалификацию в Будапеште матчем с Ференцварошем. Бывшим клубом Сергея Реброва, который в прошлом сезоне играл на групповом этапе.

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Всего на этой стадии выступят представители 32 стран.

Расписание Лиги чемпионов 6 июля

  • 19:00. Ференцварош (Венгрия) – Приштина (Косово)
  • 19:00. Флора (Эстония) – Хибернианс (Мальта)
  • 19:00. ХИК (Финляндия) – Будучность (Черногория)
  • 20:00. Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия)
  • 20:00. Клуж (Румыния) – Борац (Босния)
  • 20:30. Фола (Люксембург) – Линкольн (Гибралтар)
  • 21:00. Шкендия (Македония) – Мура (Словения)

Другие поединки – 7 июля. Ответные матчи 13-14 июля. Проигравшие получают пропуск в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что Шахтер начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, а Динамо сразу попало в групповой турнир.

Смотрите, как Ференцварош играл с Динамо в Лиге чемпионов:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 7 июля
22:00
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