Расплата за дружбу с Путиным: Абрамович остался без клуба и денег

Абрамович остался без любимой игрушки / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российскому миллиардеру заморозили все активы и запретили въезд в Великобританию, сообщает The Athletic. Такое решение правительства Великобритании связано с тем, что Абрамовича называют "прокремлевским олигархом" и лицом, приближенным к Путину.

Министр культуры Надин Доррис заявила, что Челси будет выдана "специальная лицензия", которая позволит клубу Премьер-лиги проводить свои матчи, персоналу получать зарплату, а владельцам билетов – посещать матчи.

Реклама

"Я знаю, что это вызывает некоторую неопределенность, но правительство будет работать с лигой и клубами, чтобы в футбол продолжали играть, а санкции коснулись тех, кому они предназначались. Футбольные клубы являются культурным достоянием и основой наших сообществ. Мы стремимся защитить их", – написала Доррис в Twitter.

На прошлой неделе Абрамович заявил, что выставил Челси на продажу. Однако быстро совершить сделку ему не удалось, а теперь это стало невозможным.

Ранее мы сообщали, что Украина просила владельца Челси Романа Абрамовича помочь в переговорах с Россией о прекращении военных действий на территории нашей страны. Как известно, российскому миллиардеру не удалось остановить кремлевского безумца.

Реклама