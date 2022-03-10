Розплата за дружбу з Путіним: Абрамович залишився без клубу та грошей

Абрамович залишився без улюбленої іграшки / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російському мільярдеру заморозили всі активи та заборонили в'їзд до Великої Британії, повідомляє The Athletic. Таке рішення уряду Великої Британії пов'язане з тим, що Абрамовича називають "прокремлівським олігархом" та особою, наближеною до Путіна.

Міністр культури Надін Дорріс заявила, що Челсі буде видано "спеціальну ліцензію", яка дозволить клубу Прем'єр-ліги проводити свої матчі, персоналу отримувати зарплату, а власникам квитків – відвідувати матчі.

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"Я знаю, що це викликає деяку невизначеність, але уряд працюватиме з лігою та клубами, щоб у футбол продовжували грати, а санкції зачепили тих, кому вони призначалися. Футбольні клуби є культурним надбанням та основою наших спільнот. Ми прагнемо захистити їх", – написала Дорріс у Twitter.

Минулого тижня Абрамович заявив, що виставив Челсі на продаж. Однак швидко зробити угоду йому не вдалося, а тепер це стало взагалі неможливим.

Раніше ми повідомляли, що Україна просила власника Челсі Романа Абрамовича допомогти у переговорах з Росією про припинення військових дій на території нашої країни. Як відомо, російському мільярдеру не вдалося зупинити кремлівського безумця.

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