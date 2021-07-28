Расписание украинцев на Олимпиаде 28 июля: болеем за Свитолину, Ньябали и гимнастов

28 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет пятый полноценный соревновательный день и определятся первые чемпионы и призеры турнира

Петр Пахнюк, Анастасия Павлова и Кеджау Ньябали / Фото: НОК Украины

В среду на Играх в Японии будут разыграны 23 комплекта медалей. Украинские олимпийцы будут претендовать на два. Ранее мы писали, что украинец расстроился из-за бронзового финала на Олимпиаде.

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Украинцы на Олимпиаде 28 июля

5:01. Стрельба из лука. Мужчины, 1/32 финала. Алексей Гунбин – Тарундип Раи (Индия)

5:00. Теннис. Женщины, 1/4 финала. Элина Свитолина – Камила Джорджи (Италия)

5:00. Теннис. Женщины, пары – Надежда Киченок/Людмила Киченок – Вероника Кудерметова/Елена Веснина (ROC)

Надежда и Людмила Киченок / Фото: Reuters

5:30. Академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Полуфинал – Игорь Хмара/Станислав Ковалев

Не ранее 6:00. Дзюдо. Мужчины, до 90 кг, 1/16 финала – Кеджау Ньябали – Роберт Флорентино (Домиканская республика)

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6:50. Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. 1-й заезд квалификации. Виктория Ус

9:00. Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. 2-й заезд квалификации. Виктория Ус

11:57. Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Анастасия Павлова – Дженнифер Мучино-Фернандес (США)

13:15. Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Вероника Марченко – Ле Цзеин (Китайский Тайбэй)

13:15. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины – Илья Ковтун, Петр Пахнюк

Илья Ковтун/Фото basel2021.com

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.