Расписание и результаты 8-го тура чемпионата Украины по футболу

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матчи восьмого тура чемпионата Украины пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и турнирная таблица Премьер-лиги.

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Пятница, 17 сентября

19:30 Десна – Рух

Котировки: 1.85 – 3.90 – 3.90

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

Суббота, 18 сентября

14:00 Ингулец – Колос

Котировки: 2.33 – 3.20 – 3.20

Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

17:00 Мариуполь – Шахтер

Котировки: 21.00 – 9.20 – 1.12

Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

17:00 Днепр-1 – Верес

Котировки: 1.48 – 4.40 – 6.60

Где смотреть: УНИАН, OLL.TV

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19:30 Динамо – Александрия

Котировки: 1.30 – 5.20 – 10.50

Где смотреть: 2+2, OLL.TV

Воскресенье, 19 сентября

17:00 Ворскла – Минай

Котировки: 1.57 – 4.20 – 5.50

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

19:30 Заря – Черноморец

Котировки: 1.40 – 4.70 – 7.90

Где смотреть: УНИАН, OLL.TV

19:30 Львов – Металлист 1925

Котировки: 2.31 – 3.30 – 3.15

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

Смотрите, как в предыдущем туре донецкий Шахтер победил Днепр-1 со счетом 2:0