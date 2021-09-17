17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Расписание и результаты 8-го тура чемпионата Украины по футболу

Сергей Шаховец
17 сентября, 14:24
Лидер чемпионата киевское Динамо сыграет с Александрией, которая идет третьей, а донецкий Шахтер на выезде встретится с командой Остапа Маркевича

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матчи восьмого тура чемпионата Украины пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и турнирная таблица Премьер-лиги.

Читайте также: Динамо не уступает Барселоне, Луческу лучший тренер! Таких комплиментов киевляне еще не получали

Пятница, 17 сентября

19:30 Десна – Рух

Котировки: 1.85 – 3.90 – 3.90

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

Суббота, 18 сентября

14:00 Ингулец – Колос

Котировки: 2.33 – 3.20 – 3.20

Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

17:00 Мариуполь – Шахтер

Котировки: 21.00 – 9.20 – 1.12

Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

17:00 Днепр-1 – Верес

Котировки: 1.48 – 4.40 – 6.60

Где смотреть: УНИАН, OLL.TV

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19:30 Динамо – Александрия

Котировки: 1.30 – 5.20 – 10.50

Где смотреть: 2+2, OLL.TV

Воскресенье, 19 сентября

17:00 Ворскла – Минай

Котировки: 1.57 – 4.20 – 5.50

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

19:30 Заря – Черноморец

Котировки: 1.40 – 4.70 – 7.90

Где смотреть: УНИАН, OLL.TV

19:30 Львов – Металлист 1925

Котировки: 2.31 – 3.30 – 3.15

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

Смотрите, как в предыдущем туре донецкий Шахтер победил Днепр-1 со счетом 2:0

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