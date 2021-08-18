Какую задачу решает Петраков. Расклады для Украины в отборе на ЧМ-2022

Цель Александра Петракова - вывести сборную Украины на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Новым главным тренером сборной Украины стал Александр Петраков.

Главной задачей для него станет выход на чемпионат мира 2022 года. Задание выглядит нелегким, ведь наша команда не очень удачно стартовала в квалификации. Давайте разберемся с тем, насколько сложную задачу предстоит решать Петракову.

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Украина попала в непростой отборочный квинтет, где ее соперниками стали Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, а также Казахстан. По регламенту напрямую на чемпионат мира выйдет лишь победитель группы. Вторые места будут оспаривать три путевки через плей-офф.

Читайте также: 8 фактов о новом тренере сборной Украины

В него попадут вице-чемпионы групп, а также две лучшие команды из Лиги наций, которые через квалификацию не сумели занять первые два места. Итого в плей-офф будут участвовать 12 команд, которые разделятся на три четверки.

Сборная Украины хорошо проявила себя на Евро-2020 / Фото: Reuters

Внутри каждой из них будут проведены полуфиналы и финал, чтобы определить трех участников чемпионата мира. Сам Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

НИЧЕЙНЫЙ МАРТ

24 марта. Франция – УКРАИНА 1:1 (Гризманн, 19 – Сидорчук, 57)

28 марта. УКРАИНА - Финляндия 1:1 (Мораес, 80 – Пукки, 89)

31 марта. УКРАИНА - Казахстан 1:1 (Яремчук, 20 – Мужиков, 59)

Команда Андрея Шевченко неплохо начала свой путь, отобрав очки на выезде у Франции. Пропустив в первом тайме гол от Гризманна из-за ошибки арбитров (у Антуана был офсайд), Украина сравняла счет после перерыва.

Правда, следующие две игры смазали радость от успеха на "Стад-де-Франс". В домашнем матче с Финляндией наша команда упустила победу в концовке из-за глупого пенальти.

А через три дня на НСК "Олимпийский" Украина уже не смогла одолеть Казахстан. На гол Яремчука гости ответили точным ударом Мужикова.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Матчи Победы Ничьи Поражения Разница мячей Очки Франция 3 2 1 0 4-1 7 УКРАИНА 3 0 3 0 3-3 3 Финляндия 2 0 2 0 3-3 2 Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2-3 1 азахстан 2 0 1 1 1-3 1

Украина занимает пока второе место с тремя очками, отставая от французов на 4 балла. Правда, "сине-желтые" сыграли на матч больше, чем наши прямые конкуренты в борьбе за место в плей-офф. У финнов два очка, у боснийцев и казахов – по одному пункту.

КАЛЕНДАРЬ

1 сентября. Казахстан – УКРАИНА

1 сентября. Франция – Босния и Герцеговина

4 сентября. УКРАИНА - Франция

4 сентября. Финляндия – Казахстан

7 сентября. Франция – Финляндия

7 сентября. Босния и Герцеговина – Казахстан

9 октября. Финляндия – УКРАИНА

9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина

12 октября. УКРАИНА - Босния и Герцеговина

12 октября. Казахстан – Финляндия

13 ноября. Франция – Казахстан

13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия

16 ноября. Босния и Герцеговина – УКРАИНА

16 ноября. Финляндия – Франция

Читайте также: Интересные факты о тренерах сборной Украины

Основные моменты по календарю:

Украина отыграла один матч с аутсайдером группы казахами, тогда как финны и боснийцы сыграют с ними еще два поединка

Украина и Босния уже отыграли по матчу с французами, Финляндию же ожидает еще две встречи с чемпионами мира

Последние два матча в отборе Украина проведет с прямым конкурентом в лице Боснии, причем последний – в гостях

С Финляндией украинцам предстоит еще один матч, на выезде, а уже через три дня принимать дома боснийцев

РАСКЛАД СИЛ

Франция – явный фаворит группы и не должна иметь проблем с обеспечением прямого выхода на чемпионат мира. Провал на Евро не должен вводить в заблуждение, кадрового потенциала команде Дешама должно хватить.

Финляндия находится в неплохом состоянии на фоне эйфории после Евро. Да, северяне не вышли из группы, однако сумели добыть победу над датчанами. К тому же, среди подопечных Канервы немало представителей топ-лиг.

Теэму Пукки / Фото: Reuters

Босния и Герцеговина не сумела отобраться на чемпионат Европы, поэтому отдыхала этим летом. Однако по кадровому потенциалу и по игре балканцы выглядят очень неплохо. Джеко, Пьянич, Колашинац, Бегович, Крунич – все эти звезды готовы искупить свой провал в отборе на Евро.

Эдин Джеко / Фото: AFP

Казахстан выглядит явным аутсайдером квинтета, однако уже потрепал нервы у французов и отобрал очки у Украины. Подопечные Балсуфинова вряд ли смогут побороться даже за плей-офф, а вот хотя бы одна победа в оставшихся играх станет для казахов успехом.

ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ

Безусловно, смена тренерского штаба прибавляет головной боли нашей команде накануне решающих матчей отбора. Андрей Шевченко и его штаб отменно показали себя в сборной и теперь коллективу придется на ходу привыкать к новому штабу.

Шевченко и Петраков / Фото: ФФУ

Благо, кадровая ситуация в команде улучшается, ведь после травм должны вернуться Буяльский, Коваленко, Коноплянка и Харатин. Плюс лидеры в лице Зинченко, Малиновского, Матвиенко и Бущана должны иметь постоянную игровую практику, а Роман Яремчук в Португалии может себя зарекомендовать по-новому.

Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images

Есть и негативные моменты. Тот же Андрей Ярмоленко вряд ли будет часто играть в Вест Хэме, а Мораес и Беседин продолжают залечивать свои травмы. Разочаровала игра Миколенко на Евро, остается лишь надеяться, что это было исключением из правил.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Эксперты верят в то, что Украина займет второе место в группе. Коэффициент на то, что команда Петракова попадет в двойку лучших команд квинтета, составляет 1.75, тогда как провал команды оценивается в 2.00.

На победу в группе у Украины куда меньше шансов – 7.50. Правда, ниже коэффициент лишь на французов – 1.10. Что касается Финляндии и Боснии, то вероятность их триумфа в группе еще ниже – 20.00 и 25.00 соответственно.