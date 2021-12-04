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Раскабанел! Макгрегор догоняет Усика (фото)

Андрей Трофимов
4 декабря, 16:27
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму – ирландца просто не узнать

Макгрегор приближается по весу к Усику / Фото: Коллаж: Сегодня

33-летний Конор Макгрегор, недавно заанонсировавший величайший камбэк в истории спорта, изменился почти до неузнаваемости.

Ирландец разместил несколько своих свежих фотографий у себя в Twitter, показав, как прилично он набрал в весе.

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"190 фунтов гранита", – подписал фото Макгрегор.

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В пересчете это немногим более 86 килограммов – аккурат для выступлений в крузервейте (до 91 кг), где до недавнего перехода в супертяжи блистал Александр Усик.

Усик vs Беллью. Победа нокаутом / Фото: Getty Images

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Напомним, что в июле Конор Макгрегор получил перелома ноги в поединке против Дастина Порье. Тогда победу в первом раунде одержал соперник ирландца.

Перед тем боем весы под Макгрегором показали 70,8 килограмма.

Конор Макгрегор и Дастин Порье / Фото: Reuters

А недавно мы сообщали о скандале в который попал ирландец. Конор Макгрегор крестил сына в Ватикане, а после этого закатил вечеринку в Риме. Во время веселья бывший чемпион UFC избил своего гостя – диджея Франческо Факкинетти.

После этого инцидента итальянский ди-джей подал в суд на Макгрегора.

Макгрегор vs Факкинетти / Фото: Instagram