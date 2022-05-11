11 мая 21:30
Лидс --
Челси --
11 мая 21:45
Боруссия М --
Украина --
11 мая 22:00
Ювентус --
Интер --
11 мая 22:15
Вулверхэмптон --
Манчестер Сити --
12 мая 21:45
Тоттенхэм --
Арсенал --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Расчленить и на куски порубить! Президент украинского клуба предсказал судьбу Путина

Анатолий Дерека
11 мая, 13:58
Александр Поворознюк считает, что президент РФ заслуживает самой жуткой смерти из-за войны с Украиной

Александр Поворознюк выбрал смерть для Владимира Путина

Уже более двух месяцев идет полномасштабная война Украины против России. Армия фашистского государства безостановочно бомбит наши города, убивает мирное население, в том числе детей, и посягает на нашу независимость.

Читайте также: Онлайн-трансляция матча Боруссия М – Украина

Реклама

Безусловно, главным врагом Украины является фюрер РФ Владимир Путин, желающий уничтожить страну. Однако вера в нашу победу позволяет строить планы насчет того, что делать после войны с идеологическим наследником Гитлера. Огненную идею предложил президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк.

"Наверное, расчленить, бл*дь, и на куски порубить. Я думаю, и этого недостаточно. Я даже не знаю, что можно придумать против такого у*бка, который погубил людей. Для меня это больно и тяжело, я очень много чего видел.

Я не знаю, как бы я поступил, но он точно ничего бы хорошего не ждал от меня. Наши потомки точно этого не забудут. И прощения им не буде уже точно".

Ранее на слова президента Ингульца был записан крутой рэп о президенте Украины Владимире Зеленском. Хит "Вова, е*ашь их, бл*дь" за месяц посмотрели более 2,5 миллионов пользователей YouTube.