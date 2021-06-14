Радость и грусть: яркие эмоции наших болельщиков на матче Нидерланды – Украина

Поддержать сборную Украины на матч чемпионата Европы в Амстердаме приехали фанаты, которые проживают в Евросоюзе

Наши болельщики таки добрались на матч в Амстердам / Фото: Getty Images

Сборная Украины стартовала на Евро-2020. Свой первый поединок подопечные Андрея Шевченко проводили в Амстердаме. И это стало головной болью для наших фанатов. Ведь в страны ЕС украинцам невозможно попасть с туристической целью. Но без поддержки на "Йохан Кройф Арене" наша команда не осталась. Болельщики были. Поддержать сборную приехали украинцы, которые проживают в Евросоюзе.

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Свой следующий матч сборная Украины проведет 17 июня против Северной Македонии. Поединок состоится в Бухаресте. Румынские власти более лояльны и пустят украинцев на стадион. Для этого нужно будет лишь въехать в страну с отрицательным тестом на коронавирус.