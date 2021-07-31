Пятая "бронза" Украины! Как награждали Элину Свитолину

Своей бронзовой награде Игр-2020 Элина Свитолина радовалась, словно золотой. Еще бы! Чтобы ее заполучить, первая ракетка Украины вытянула мертвый, казалось бы, матч с казахстанкой Еленой Рыбакиной, по ходу которого проигрывала 1:6, 1:3.

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"Тяжелая неделя. Каждый матч на нервах. Приходилось выкладываться на все сто в каждой игре. Я показала свой не лучший теннис, но я боролась, не сдавалась. Для меня эта медаль очень важная и я знаю, как она была нужна Украине. Это была та мотивация, которая помогала мне не сдаваться и бороться до конца", – заявила после завоевания "бронзы" Элина Свитолина