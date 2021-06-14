Пять голов за тайм: видео обзор лучшего матча Евро-2020 Нидерланды – Украина

В первом туре чемпионата Европы сборная Украины отыграла два мяча у Нидерландов и пропустила решающий гол в самом конце встречи

Ярмоленко забил шикарный гол Нидерландам / Фото: Getty Images

Сборная Украины провела просто сумасшедший матч на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко хоть и проиграли Нидерландам, но дали настоящий бой.

Наша команда уступала по ходу встречи с разницей в два мяча, но за четыре минуты отыгралась. Просто невероятный по красоте гол забил Андрей Ярмоленко и блестяще головой сыграл Роман Яремчук. Увы, не удержали ничью, но за такие поражения не стыдно.

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Нидерланды – Украина – 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфрис, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 63), ван Анхолт (Вейндал, 63) – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депай (Мален, 90)

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Сидорчук, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64)

Предупреждение: Сидорчук, 90+3