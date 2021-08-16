Пять голов в битве двух морей: смотрите, как Черноморец обыграл Мариуполь

Одесситы берут первые три очка / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Сегодня в четвертом туре украинской Премьер-лиги одесский Черноморец на выезде обыграл Мариуполь в морском дерби – Черное против Азовского.

Матч выдался очень боевым, зрители увидели пять голов, два пенальти, много борьбы и моментов. Одесситам удалось забить на один гол больше чем соперник и добыть первую победу в нынешнем сезоне.

Мариуполь – Черноморец – 2:3

Голы: Кулаков (13), Мишнев (82, пен.) – Михайленко (17), Авагимян (46), Путря (55, пен.)

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Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Чоботенко, Кащук (Вьюнник, 63), Клименко (Микицей, 46), Никитишин (Топалов, 46), Хромей (Петерман, 46), Мишнев, Очеретько (Шостак, 7), Кулаков.

Черноморец: Кучерук, Кузык, Дубко, Кадири, Путря, Михайленко (Кравченко, 73), Билошевский (Вачиберадзе, 46), Авагимян (Брагару, 73), Бугай (Ванат, 66), Цитаишвили (Тлумак, 87), Исаенко.