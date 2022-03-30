Путешествие мечты. ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022

Официальный мяч ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter FIFA World Cup

ФИФА презентовала официальный мяч чемпионата мира в Катаре. На данный момент уже 27 сборных, которые квалифицировались на ЧМ-2022, могут привыкать и тренироваться с новым мячом.

/ Фото: Twitter FIFA World Cup

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Как будет выглядеть мяч ФИФА показала на официальной странице мундиаля в Twitter, подписав соответствующий пост следующим образом:

"32 команды. Один мяч, чтобы воплотить свои мечты в реальность"

Мяч получил название Al Rihla, что с арабского языка переводится как "путешествие". Действительно на команды, которые поедут в Катар предстоит своего рода новой путешествие, которое закончиться для одной из стран триумфом.

Официальный мяч ЧМ-2022 / Фото: Twitter FIFA World Cup

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Производителем официального мяча снова стала компания Adidas, которая продолжает сотрудничество с ФИФА. Это уже 14-й раз немецкая компания становится разработчиком мяча для чемпионатов мира. Из особенностей самого продукта – это акцент на экологичности, а также мяч имеет огромную скорость полета, которой не обладали его предшественники. Все для поддержание современной скорости футболистов.

Жеребьевка финального турнира ЧМ-2022 состоятся уже в эту пятницу 1 апреля в Дохе.