Пусть мужчины учатся! Жена показала, чем занимается дома миллионер Джокович

Джокович - один из самых титулованных теннисистов в истории

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал US Open, когда в четырех сетах обыграл американца Дженсона Бруксби.

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После матча супруга лучшего теннисиста мира Елена в своем Instagram выложила видео, на котором Джокович моет посуду.

"Третья смена Новака. Вот как он медитирует после вечернего матча на Открытом чемпионате США. Он мой самый ценный игрок на кухне", – подписала видео Елена.

"Особенность великих – это простота", "Браво, пусть мужчины учатся у вас работе по дому", "Ты можешь быть Джоковичем хоть сто раз, но кастрюли нужно мыть", – комментируют видео подписчики.

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34-летний Новак Джокович – один из лучших игроков в истории. Победитель 20 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Победитель 86 турниров АТР (из них 85 в одиночном разряде). Заработал за карьеру более 150 млн долларов призовых.